Emekliler zor günler geçiriyor

Ekonomik krizin faturasını ödeyenler arasında yer alan emekliler zor günler geçiriyor. Dünya Yaşlılar Günü'nde toplanan Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin gündeminde koşulların iyileştirilmesi talepleri vardı. Bakanlığın huzurevlerine yaptığı yüzde 300'lük zamma tepki gösterildi.

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Emekliler zor günler geçiriyor
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Haber-Kamera: Hanife Yalçın

Aldıkları aylık hayat pahalılığı karşısında eriyen emekliler çözüm istiyor. Dünya Yaşlılar Günü'nde toplanan Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi'nin gündeminde koşulların iyileştirilmesi talepleri vardı. Kent Konseyi Emekli Meclisi Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın huzurevlerine yaptığı yüzde 300’lük zammı değerlendirdi.

Emekli Meclisi üyeleri, barınma sorununa da dikkat çekti. Yıllardır emekliler ayın sonunu hesaplamak yerine rahat bir yaşam geçirmek istiyor.

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