Ergene Nehri zehirden arınacağı günü bekliyor

"Artık kaybedecek zaman yok" diyerek Ergene Nehri'nin temizlenmesi için bir kez daha çağrı yaptılar. Kırklareli Lüleburgaz muhtarları, Ulusal Kanal yayınında Bakanlığa seslendi. Muhtarlar, çözüm için hazır olduklarını vurguladı.

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40 yıl önce balık tutulan, yüzülen, tarıma can suyu olan Ergene Nehri şimdi zehirden arınacağı günü bekliyor.

Kırklareli Lüleburgaz muhtarları Ulusal Kanal yayınına katılarak bir kez çözüm için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na seslendi.

Muhtarlar köylerde genç nüfusun kalmadığını, üretim düştüğünü, kanser vakalarının arttığını ifade etti.

Konunun siyaset üstü olduğuna dikkat çeken muhtarlar çözüm için hazır olduklarını vurguladı.

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