Erzurum Kültür Yolu Festivali başladı: Yüzlerce etkinlik 24 Ağustos’a kadar sürecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9. durağı Erzurum oldu. 40 farklı noktada konserler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek. Erzurum, 3. kez Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl şehir 1 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.

Açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam yaptı. 24 Ağustos'a kadar sürecek festivalin ilk gününde Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi ziyaretçiler tarafından gezildi.

Festivale bu yıl da yoğun ilgi bekleniyor. Çünkü Erzurum bu yıl Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından "2025 Turizm Başkenti" ve "Avrupa Kış Sporları Başkenti" ilan edildi. Kentin tarihini, kültürünü ve gastronomisini tanıtmayı hedefleyen festival, misafirlerine renkli görüntüler sundu.

Festival Direktörü Selim Terzi, Ulusal Kanal’a yaptığı açıklamada festivalin ayrıntılarını anlattı ve herkesi kentin güzelliklerini görmeye davet etti.