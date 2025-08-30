Erzurum’da korkutan yangın: Çok sayıda iş yeri ve binayı alevler sardı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde cağ kebabı dükkanlarında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otel ve evlere sıçradı. Çok sayıda iş yeri zarar gördü, yangın ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Erzurum’da korkutan yangın: Çok sayıda iş yeri ve binayı alevler sardı
Yayınlanma:

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bir cağ kebabı lokantasının çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine, evlere ve bir otele sıçradı. Onlarca itfaiye ekibi, Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sırasında iş yeri sahipleri, içerideki eşyaları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Alevlerin sıçradığı oteldeki vatandaşlar da tahliye edilerek bina boşaltıldı.

Olay yerine gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Valinin talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarından bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın yaklaşık 1,5 saatlik mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Milli Takım kadrosuna yorum: Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardıKonyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Milli Takım kadrosuna yorum: Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardıSpor
Ankara’da feci kaza: Ünlü iş insanı Fatih Yücelik hayatını kaybettiAnkara’da feci kaza: Ünlü iş insanı Fatih Yücelik hayatını kaybettiYurt
“Çocuk skandalı” iddiaları gündeme oturmuştu: Antalya Valiliği’nden açıklama geldi“Çocuk skandalı” iddiaları gündeme oturmuştu: Antalya Valiliği’nden açıklama geldiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

yangın erzurum
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
''Türkiye’nin halkımıza verdiği desteği takdir ediyoruz''
Ukraynalı askerler AB tarafından eğitilecek
Hazine’den 823,2 milyar liralık iç borçlanma hamlesi
Yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli yeni havalimanı geliyor!
Gazze için 9 maddelik bildiri oy birliğiyle kabul edildi!
''Doğu Akdeniz, yeni 30 Ağustosların coğrafyası olacaktır''
“Ordumuz dünyanın önde gelen güçlerinden biri”
Mülakat sonuçları açıklandı
Ders kitabı dağıtımı ve 'aile' dizisinin yeni sezonu gündemde
Çok Okunanlar
Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti Ünlü iş insanı Fatih Yücelikhayatını kaybetti
Fatih Yücelik kimdir? Fatih Yücelik kimdir?
“Çocuk skandalı” iddialarına Antalya Valiliği’nden açıklama “Çocuk skandalı” iddialarına Antalya Valiliği’nden açıklama
Erzurum’da korkutan yangın Erzurum’da korkutan yangın
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Milli Takım yorumu Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan Milli Takım yorumu