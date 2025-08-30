Erzurum’da korkutan yangın: Çok sayıda iş yeri ve binayı alevler sardı

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi’nde bir cağ kebabı lokantasının çatısında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine, evlere ve bir otele sıçradı. Onlarca itfaiye ekibi, Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA’lar ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın sırasında iş yeri sahipleri, içerideki eşyaları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Alevlerin sıçradığı oteldeki vatandaşlar da tahliye edilerek bina boşaltıldı.

Olay yerine gelen Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Valinin talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarından bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın yaklaşık 1,5 saatlik mücadelenin ardından kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.