Eşini döverek öldürdü! İfadeleri 'pes' dedirtti

Olayın ardından tutuklanan Enes Suna, "Ben eşimle severek evlendim, kesinlikle kendisini darbetmedim. Eşimin babası beni ve eşimi ölümle tehdit etti, telefonumda bu tehditlerin olduğu ses kayıtları var. 10 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

Şubat ayında gerçekleşen tartışmanın ardından Buse Ateş Suna, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Suna'nın durumu ağırlaşırken, Enes Suna jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde, Enes Suna hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açıldı.

Buse Ateş Suna Hayatını Kaybetti

Buse Ateş Suna, 14 Nisan'da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Ölümünün ardından, savcılık Enes Suna hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla ek bir iddianame hazırlayarak sanığın müebbet hapisle yargılanmasını talep etti.

Mahkeme Süreci Devam Ediyor

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın ailesi, avukatlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı. Ancak mahkeme, Tekirdağ Barosu'nun davaya katılma talebini reddetti.

"BENİ ARAMA DEDİM ENGELLEDİM"

Sanık Enes Suna'nın bir önceki duruşmada eşi Buse Ateş Suna'nın cep telefonunun incelenmesi talebi üzerine incelenen telefonun kayıtları okundu. Suna'nın telefonunda Tuğba Arabacı olarak kayıtlı olan telefon numarasının aslında Ali Cihan Ç.'ye ait olduğu ve Suna'nın Ali Cihan Ç. ile sosyal medya üzerinden görüşmelerinin olduğu belirlendi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Ali Cihan Ç., Suna ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve evli olduğunu bilmediğini belirterek, "Benim de ailevi sorunlarım vardı, Buse Ateş Suna ile sosyal medyadan tanıştık. Bir ay kadar konuştuk, daha sonra beni arama dedim ve engelledim. Kendisinin evli olduğunu dahi bilmiyordum, bana sözlüydüm söz attım, sözlüm peşimi bırakmıyor demişti. Buse Ateş Suna ile yüz yüze hiç görüşmedik, bir iki kere internet üzerinden görüntülü konuştuk. Ben mahkeme kağıdı gelene kadar olaydan haberim bile yoktu, uzun süredir konuşmuyorduk zaten" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen olay gecesi ihbara giden sağlık personeli Özcan Ş., "Gece saat 04.00 sularında ihbar geldi, ambulansı bir kişi karşıladı daha sonra Buse Ateş Suna kendisi yürüyerek ambulansa geldi. Biz hemen ambulans içerisinde kendisine müdahale etmeye başladık. Bize başının ağrıdığını söyledi. Biz ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk ettik" diye konuştu.

"BEN EŞİMLE SEVEREK EVLENDİM"

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Enes Suna eşini sevdiğini ve kendisine asla şiddet uygulamadığını öne sürüp tahliyesini talep etti. Enes Suna, "Ben eşimle severek evlendim, kesinlikle kendisini darbetmedim. Babası eşimi ve beni ölümle tehdit ettiği ses kayıtları var telefonumda. 10 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Buse Ateş Suna'nın ailesinin avukatları, Enes Suna'nın telefonunun incelenmesi ve HTS kayıtlarının çıkartılması talebinde bulurdu. Mahkeme Enes Suna'nın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 28 Ocak 2024 tarihine erteledi.