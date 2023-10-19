Eskişehir'de Kafes Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eskişehir'de tefecilik soruşturması kapsamında belirlenen bazı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonla birlikte 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de Kafes Operasyonu! 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen Kafes Operasyonları devam ediyor. Son olarak Eskişehir'de Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmalarda vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek karşılığında senet imzalatan ve icra takibi ile tefecilik yapan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler çalışmalar neticesinde bazı şüphelilerin bu yöntemle vatandaşların yaklaşık olarak 9 milyon lira mağduriyetine yol açtığını tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler M.A, İ.S, E.S, M.C. ve L.B yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından KOM ekiplerince adliye getirildi. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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