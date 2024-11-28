Ev sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti

Olay, Gültepe Mahallesi’ndeki bir su parkında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kontrol edilemez hale geldi. Çıkan arbedede 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.