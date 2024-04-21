Evlendirme vaadiyle 126 bin TL vurgun yapan kadın yakalandı!

Olay, Kayseri'de yaşandı. Bir kişiyi evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırdığı tespit edilen kadın polis ekiplerince yakalandı.

Evlendirme vaadiyle 126 bin TL vurgun yapan kadın yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

Edinilen bilgiye göre bir kişi, evlenme vaadiyle 126 bin TL dolandırıldığını söyleyerek polis ekiplerine şikayette bulundu. İhbarın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 45 saatlik kamera çalışması sonrasında şüphelileri tespit etti.

Şüpheli 3 kişi, aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırmak üzere İstanbul'a giderken polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliyeye çıkartılan bir kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Meteorolojiden sert uyarılar: dikkatli olun!Meteorolojiden sert uyarılar: dikkatli olun!Hava Durumu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# dolandırıcılık # yakalandı
Çok Okunanlar
Meteorolojiden sert uyarılar: dikkatli olun!
Meteorolojiden sert uyarılar: dikkatli olun!
Yatırımcılar dikkat! İşte bu haftanın en çok kazandıranları...
Yatırımcılar dikkat! İşte bu haftanın en çok kazandıranları...
Araç alışverişi kanlı bitti!
Araç alışverişi kanlı bitti!
Evlendirme vaadiyle 126 bin TL vurgun yapan kadın yakalandı!
Evlendirme vaadiyle 126 bin TL vurgun yapan kadın yakalandı!
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
Nihat Zeybekçi'den tepki çeken sözler!
Öne Çıkanlar Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! | Ulusal Haber Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! | Ulusal Haber TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü" TGB İstanbul'dan "Ermeni Soykırımı Yalanına Karşı Talat Paşa Yürüyüşü"