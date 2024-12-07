Fabrikada acı son: Forklift kazasında bir işçi yaşamını yitirdi

Edinilen bilgilere göre, kumaş taşımak için kullanılan forkliftin 59 yaşındaki sürücüsü M.G., aracı geri manevra yaparken hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan forklift, malzeme aracının yanında oturan İlyas Balta’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle demir dolaplar arasında sıkışan Balta, ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Balta’ya ilk müdahaleyi yaparak onu Kapaklı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç işçi kurtarılamadı.

Evli ve 3 aylık bir bebeği olduğu öğrenilen İlyas Balta’nın cenazesinin, 8 Aralık Pazar günü Samsun’un Havza ilçesi Boyalı köyünde öğle namazını müteakip defnedileceği bildirildi.