Fileler boş kaldı, etiketler uçtu: Pazar yangın yeri

Artan hayat pahalılığı, toplumun tüm kesimlerini derinden etkiliyor. Vatandaşın birinci gündemi yine ekonomi. Hatay'da pazara gidenler, meyve-sebze fiyatlarındaki yüksekliğe tepkili. “Eskiden çuvalla aldığımız patatesi, şimdi tane ile alıyoruz” diyorlar.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Fileler boş kaldı, etiketler uçtu: Pazar yangın yeri
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Pazarda sadece alıcı değil, satıcı da dertli. Esnaf, artan maliyetler nedeniyle kazanç sağlayamıyor. Mazot pahalı, nakliye pahalı, müşteri az. Tezgahlar sessiz, satışlar durgun.

Zincir marketlerle rekabet etmeye çalışan pazarcılar, müşteri kaybı yaşadıklarını söylüyor. Vatandaş ise, “Eskiden pazara bir fileyle girerdik, dolu çıkardık. Şimdi aynı file boş kalıyor” diyerek durumu özetliyor.

Çilek tarlada yetişiyor, pazarda cep yakıyor

Vatandaş ucuz ürün ararken, yerel üretim bile el yakıyor. Pazarda çileğin kilosu 150 liraya kadar çıkmış durumda. “Tarlanın dibindeki çileği bile alamıyoruz” diyen yurttaşlar, gıda enflasyonuna dikkat çekiyor.

“Ürün pazara gelene kadar fiyatı 10 kez değişiyor”

Pazar esnafı, üreticiden tezgaha gelene kadar ürünün birçok kez fiyat değiştirdiğini belirterek denetim talep ediyor. Nakliye ve aracı maliyetlerinin fiyatları şişirdiğini, faturanın ise hem üreticiye hem tüketiciye kesildiğini söylüyorlar.

Don afeti fiyatlara yansımaya başladı

Şubat ve Nisan aylarında yaşanan don olayları, tezgahlarda etkisini göstermeye başladı. Özellikle meyve fiyatlarında belirgin bir artış var. Pazarcılar, karpuz ve kavunun bu yaz el yakacağını söylüyor.

“Etiketler sürekli değişiyor, alım gücümüz kalmadı”

Her gün değişen fiyatlar karşısında vatandaş çaresiz. Emekliler, asgari ücretliler geçinememekten şikâyetçi. “Her şey ateş pahası, emekli maaşıyla geçinmek artık imkânsız” diyen vatandaşlar, çözüm bekliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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