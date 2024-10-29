Fındık bahçesinde yaban domuzu dehşeti: Evli çift ağır yaralandı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde, fındık bahçesinde yaban domuzu saldırısına uğrayan evli çift yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Fındık bahçesinde yaban domuzu dehşeti: Evli çift ağır yaralandı!
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 Tekkiraz Mahallesi Asut mevkisinde yaşayan Cevat ve Emine Ocak çifti, fındık dallarını kesmek üzere gittikleri bahçede beklenmedik bir şekilde yaban domuzunun saldırısına uğradı. İlk olarak Emine Ocak'a saldıran domuzu uzaklaştırmaya çalışan Cevat Ocak da domuzun hedefi oldu.

Saldırıdan kaçarak çeşitli yerlerinden yaralanan çift, komşularının evine patpatla giderek yardım istedi. Komşuların durumu 112 Acil Servis'e bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Çift, önce Kumru Devlet Hastanesi'ne, ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Ocak'ın durumunun iyi olduğu ve taburcu edileceği, Cevat Ocak'ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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