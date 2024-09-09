Gaziantep'te feci trafik kazası! Yaralılar var

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Gaziantep'te feci trafik kazası! Yaralılar var
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Otogar Kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, B.Y idaresindeki 27 VY 199 plakalı hafif ticari araç, D.Ç. yönetimindeki 34 CZE 492 plakalı minibüsle çarpıştı.

Gaziantep'te feci trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazada sürücüler ile araçlardaki A.K. ve U.E.Y. yaralandı. Yaralılardan B.Y. ve aynı araçtaki A.K. sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan B.Y. ile A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Gaziantep'te feci trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 2

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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