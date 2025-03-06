Gaziantep'te kanlı aile tartışması: Polis memuru kardeşlerini silahla yaraladı!

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, bir polis memurunun tartıştığı iki kardeşini silahla yaraladığı bildirildi. Olay, ilçenin Pancarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Polis Memuru Mesut K., kardeşleri Murat ve Mehmet K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Edinilen bilgilere göre, Mesut K. ile kardeşleri Murat ve Mehmet K. arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. İddiaya göre, polis memuru Mesut K., sinirlerine hakim olamayarak kardeşlerine tabancayla ateş açtı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa süre içinde ulaşan ambulans ekipleri, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kardeşlerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, Mesut K.’yı gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, olayın hemen ardından bir açıklama yaparak, polis memuru Mesut K.'nın gözaltına alındığını duyurdu.