Görme engelli ama o köy okullarında ki çocukları unutmuyor! 67 yaşındaki kadın patik örerek çocuklara destek oluyor

Eskişehir’de yaşayan ve yüzde 90 görme engelli olan Sema Kol, ördüğü şapkaları köy okullarına ve yurtlara gönderirken, kolon kanseri sürecini örgü yaparak atlattığını söyledi.

Görme engelli ama o köy okullarında ki çocukları unutmuyor! 67 yaşındaki kadın patik örerek çocuklara destek oluyor

Doğuştan tek gözü hiç görmeyen ve diğer gözünde de yüzde 90 görme engeli bulunan Sema Kol, örgü yapmaktan vaz geçmiyor. Geçtiğimiz yıl kolon kanserine yakalanan 67 yaşındaki Kol, görme engeline ve hastalık sürecine rağmen küçük yaşlardan itibaren başladığı örgü hobisine ara vermedi. Yaptığı şapkaları köy okullarına ve yurtlara gönderen Kol, gençlere de bu tarz hobilerle uğraşmasını tavsiye etti.

25 Eylül hava durumu... Meteoroloji hangi illeri uyardı?25 Eylül hava durumu... Meteoroloji hangi illeri uyardı?Hava Durumu

67 YAŞINDAKİ KADIN PATİK ÖREREK ÇOCUKLARA DESTEK OLUYOR

“Bir gözüm hiç görmüyor, diğerinde de yüzde 90 engel var ancak bu benim için bir engel değil” Eskişehir’de yaşayan Sema Kol, kolon kanseriyle ilgili zorlu bir ameliyat geçirdiğini ifade etti. Bu süreçte kendisini örgü yaparak motive ettiğini dile getiren Kol, “Çarşıya gidecek gücüm olmadığı için kendim yeni ipler alamasam bile sağdan soldan bulduğum parçaları değerlendirdim. Ördüğüm şapkalar köy okullarındaki ve yurtlardaki çocuklara gidiyor. Bir gözüm hiç görmüyor, diğerinde de yüzde 90 engel var ancak bu benim için bir engel değil. Malzemelerimi gören gözüme yakınlaştırarak örmeye çalışıyorum. Gençlere de bu tarz hobilerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Gerekirse boncuktan bileklik yapsınlar ama boş oturmasınlar”

 Görme engelli ama o köy okullarında ki çocukları unutmuyor! 67 yaşındaki kadın patik örerek çocuklara destek oluyor - Resim : 2

Görme engelli ama o köy okullarında ki çocukları unutmuyor! 67 yaşındaki kadın patik örerek çocuklara destek oluyor - Resim : 3

# kadın # köy okulu # görme engelli
Çok Okunanlar
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
İSKİ'den vatandaşlara uyarı!
25 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
25 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Yatırım yapacaklar dikkat! Döviz 25 Eylül'de kaç TL'den değer buldu?
Yatırım yapacaklar dikkat! Döviz 25 Eylül'de kaç TL'den değer buldu?
İstanbul'da korkunç olay!
İstanbul'da korkunç olay!
Güncel altın fiyatları... İşte 25 Eylül günü altının alış ve satış fiyatları...
Güncel altın fiyatları... İşte 25 Eylül günü altının alış ve satış fiyatları...
Öne Çıkanlar Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Müslümanlara Hakaret Eden Saldırgana Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki! Kur'an-ı Kerim'i Yırtıp Müslümanlara Hakaret Eden Saldırgana Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Tepki! Son dakika! YKS ek tercih sonuçları açıklandı! Son dakika! YKS ek tercih sonuçları açıklandı!