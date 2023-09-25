Görme engelli ama o köy okullarında ki çocukları unutmuyor! 67 yaşındaki kadın patik örerek çocuklara destek oluyor

Doğuştan tek gözü hiç görmeyen ve diğer gözünde de yüzde 90 görme engeli bulunan Sema Kol, örgü yapmaktan vaz geçmiyor. Geçtiğimiz yıl kolon kanserine yakalanan 67 yaşındaki Kol, görme engeline ve hastalık sürecine rağmen küçük yaşlardan itibaren başladığı örgü hobisine ara vermedi. Yaptığı şapkaları köy okullarına ve yurtlara gönderen Kol, gençlere de bu tarz hobilerle uğraşmasını tavsiye etti.

“Bir gözüm hiç görmüyor, diğerinde de yüzde 90 engel var ancak bu benim için bir engel değil” Eskişehir’de yaşayan Sema Kol, kolon kanseriyle ilgili zorlu bir ameliyat geçirdiğini ifade etti. Bu süreçte kendisini örgü yaparak motive ettiğini dile getiren Kol, “Çarşıya gidecek gücüm olmadığı için kendim yeni ipler alamasam bile sağdan soldan bulduğum parçaları değerlendirdim. Ördüğüm şapkalar köy okullarındaki ve yurtlardaki çocuklara gidiyor. Bir gözüm hiç görmüyor, diğerinde de yüzde 90 engel var ancak bu benim için bir engel değil. Malzemelerimi gören gözüme yakınlaştırarak örmeye çalışıyorum. Gençlere de bu tarz hobilerle uğraşmalarını tavsiye ediyorum. Gerekirse boncuktan bileklik yapsınlar ama boş oturmasınlar”