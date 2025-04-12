Günlük ortalama kaç kişi alkollü araç kullanıyor? Çarpıcı verilere Ulusal Kanal ulaştı!

Yeni düzenlemelerle cezaların artırılmasını öngören kanun teklifinin etki analizi ise çarpıcı veriler ortaya koydu.

2024 yılında alkol etkisinde yaşanan trafik kazalarında can kaybı sayısı 67 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, alkollü araç kullanmanın ne kadar büyük bir tehlike arz ettiğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, alkol alıp direksiyon başına geçmenin, tıpkı kafaya kurşun sıkmak ya da elektrik kablosuna dokunmak kadar riskli olduğunu vurguluyor.

Yeni düzenlemeye ilişkin etki analizine göre, kırmızı ışık ihlali nedeniyle her üç günde bir kişi hayatını kaybetmekte. Bu durum, trafik güvenliği açısından büyük bir risk oluşturuyor ve cezaların artırılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Sürücülerin trafik kazalarındaki payı yüksek

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Ulusal Kanal’a yaptığı değerlendirmede, ölümlü trafik kazalarındaki sürücü hatasının oranının yüzde 90 civarında olduğunu belirtti. Son 15 yılın verilerine bakıldığında, bu oranın hemen hemen hiç değişmediği görülüyor.

2024 yılı itibarıyla, alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüler için denetimlerde tespit edilen işlem sayıları da dikkat çekici. Alkol nedeniyle işlem yapılan sürücü sayısı ortalama 790 iken, uyuşturucu etkisinde olanlar ise günde 13 kişiyi buluyor. Bu sayılar, denetimlerin sadece görünen kısmını oluşturuyor; denetim dışı kalanlar ise ayrı bir risk teşkil ediyor.

2024 yılı içerisinde, emniyet kemeri takmayan sürücülere toplamda 1 milyon 406 bin lira ceza kesildi. Uzmanlar, emniyet kemerinin kullanımının, ağır yaralanma oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirtiyor. Bu basit güvenlik önlemi, hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırıyor.