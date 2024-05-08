Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Arkadaşının uzun süre haber alamadığı bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.
Cuma Mahallesi 215 sokak üzerinde yaşanan olayda alınan bilgiye göre, Tolga Taş isimli şahıstan uzun süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdiği evde Taş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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