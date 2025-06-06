Halk panikle sokağa döküldü: 6.4'lük deprem!

Güney Amerika ülkesi Şili, bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı. Ülkenin kuzeyindeki Atacama bölgesinde, yerel saatle meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Halk panikle sokağa döküldü: 6.4'lük deprem!
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Atacama bölgesindeki Diego de Almagro kasabasının yaklaşık 52 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu. Depremin yerin 76,6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Sarsıntı çevre şehirlerde de hissedildi. Ancak ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir maddi hasar meydana gelmedi. Depremin ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmazken, yetkililer bölgede yaşayanlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Uzmanlar, Şili’nin "Pasifik Ateş Çemberi" olarak bilinen ve dünyanın en aktif sismik kuşaklarından biri üzerinde yer aldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle ülkede sık sık büyük ölçekli depremler yaşanıyor.

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