Halkalı’da oto galeriye kurşun yağmuru! Araçlar delik deşik, bir kişi yaralı

Küçükçekmece’de sabah saatlerinde kimliği belirsiz iki saldırgan, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir oto galeriyi yaylım ateşine tuttu. Maddi hasarın boyutu büyük, polis kaçan şüphelileri arıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Halkalı’da oto galeriye kurşun yağmuru! Araçlar delik deşik, bir kişi yaralı
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Olay, Küçükçekmece Halkalı Turgut Özal Bulvarı’nda bulunan bir oto galeride meydana geldi. Yaya olarak gelen iki saldırgan, iş yerini peş peşe açtıkları ateşle hedef aldı. Kurşunların isabet ettiği çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Saldırı sırasında galeride bulunan bir kişi bacağından hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde balistik ve kriminal inceleme gerçekleştirdi.

Polis şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

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