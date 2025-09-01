‘Haraç listesi’ haberi sonrası gözaltına alınmıştı… Nevşehir’de gazeteci tutuklandı

Nevşehir’de internet sitesinde yayımladığı “haraç listesi” haberi sonrası gözaltına alınan gazeteci C.T., “halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Nevşehir’de gazetecilik yapan C.T., yayımladığı haber nedeniyle tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre C.T., genel yayın yönetmeni olduğu internet sitesinde “Nevşehir’de haraç listesi” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, “İş insanlarının çeklerini ödeyemediği, fabrikaların işçi maaşlarını yetiştirmekte zorlandığı bu günlerde, kentin bazı bürokratlarının ellerinde listelerle dolaşarak para topladığı öne sürüldü” ifadeleri yer aldı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla C.T. hakkında, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak gerekçesiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Sabah saatlerinde gözaltına alınan gazetecinin evinde ve iş yerinde yapılan aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nevşehir gazeteci tutuklandı
