Hatay, Künefe ve Kebap Festivali devam ediyor

Hatay'ın yöresel lezzetleri Ordu Fatsa'ya taşındı. Kapalı pazar yerinde düzenlenen Hatay Künefe ve Kebap Festivali, 2 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kağıt Kebabı, biberli ekmeği, humusu, içli köfteleri birbirinden lezzetli ürünler stantlardaki yerini aldı.

Hatay'ın yöresel lezzetleri Ordu Fatsa'ya taşındı.

Hatay mutfağının eşsiz tatlarını denemek isteyen herkes kapalı pazar yerinde düzenlenen Hatay Künefe ve Kebap Festivali'ne davetli. Festival, 2 Haziran Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.