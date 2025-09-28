Hatay’da 600 esnaf çözüm arıyor: Yerleşim alanında kalan sanayi sitesi taşınmayı bekliyor

Hatay'da İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı yer istiyor. Şehir içinde kalan ve yerleşim yeri ilan edilen sitenin acilen taşınmasını bekliyorlar. Yer talebiyle ses yükselttiler, Hatay İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı bir araya gelip çözüm istedi.



600 esnafın faaliyet gösterdiği sanayi sitesi, yerleşim alanı ilan edildi. Bunun üzerine Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi adı altında örgütlenerek İskenderun Düğünyurdu bölgesinden yer aldılar. Ancak aldıkları yer de yerleşim alanı ilan edilince kendilerine Nardüzü Mahallesi’nde yer gösterildi. Yeri almak isteyen esnafa bu kez de “biraz bekleyin” denildi.



Sanayi esnafı sorunlarının çözümü ve gelecek oda başkanlarının seçimi için toplantı yaptı. Yetkililerin ilgisizliğinden yakınıyorlar. Tek istekleri yeni yerlerine taşınmak. Depremden dolayı daha yeni yaralarını saran esnaf, önündeki engelleri aşmak istiyor.