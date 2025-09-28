Hatay’da 600 esnaf çözüm arıyor: Yerleşim alanında kalan sanayi sitesi taşınmayı bekliyor

Hatay'da İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı yer istiyor. Şehir içinde kalan ve yerleşim yeri ilan edilen sitenin acilen taşınmasını bekliyorlar. Toplantı yapıp, çözüm aradılar.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
Hatay’da 600 esnaf çözüm arıyor: Yerleşim alanında kalan sanayi sitesi taşınmayı bekliyor
Yayınlanma: Güncellenme:

Hatay'da İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı yer istiyor. Şehir içinde kalan ve yerleşim yeri ilan edilen sitenin acilen taşınmasını bekliyorlar. Yer talebiyle ses yükselttiler, Hatay İskenderun Küçük Sanayi Sitesi esnafı bir araya gelip çözüm istedi.

600 esnafın faaliyet gösterdiği sanayi sitesi, yerleşim alanı ilan edildi. Bunun üzerine Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi adı altında örgütlenerek İskenderun Düğünyurdu bölgesinden yer aldılar. Ancak aldıkları yer de yerleşim alanı ilan edilince kendilerine Nardüzü Mahallesi’nde yer gösterildi. Yeri almak isteyen esnafa bu kez de “biraz bekleyin” denildi.

Sanayi esnafı sorunlarının çözümü ve gelecek oda başkanlarının seçimi için toplantı yaptı. Yetkililerin ilgisizliğinden yakınıyorlar. Tek istekleri yeni yerlerine taşınmak. Depremden dolayı daha yeni yaralarını saran esnaf, önündeki engelleri aşmak istiyor.

Beyoğlu’nda inanılmaz olay: Günlerce duvar arasında mahsur kaldıBeyoğlu’nda inanılmaz olay: Günlerce duvar arasında mahsur kaldıYurt
Cami önünde dehşet: “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtıCami önünde dehşet: “Kızıma neden uyuşturucu sattın” diyerek ateş açtıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

hatay iskendurun hatay esnafı
Günün Manşetleri
Müzakere görüşmeleri ne durumda?
“Aşırı silahlanma adada tehlikeyi artırıyor”
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
“Önlem alınmazsa Filistin topraklarında tanınacak hiçbir şey kalmayacak”
Meşruiyet Trump’tan değil, Türk milletinden alınır!
Bir belediye başkanı daha istifa etti
"Netanyahu BM kürsüsünde rezil oldu"
CHP’de kurultay sonrası ilk karar
Mersin’de sahte polis şebekesi çökertildi
Arananlar tek tek yakalandı, 1147 şüpheli gözaltında
Çok Okunanlar
İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı İstanbul dahil 13 ilde sarı kodlu uyarı
28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları 28 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar Sadettin Saran’dan çarpıcı açıklamalar
Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü Mitingde kalabalık izdihama yol açtı, en az 38 kişi öldü
AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem AFAD duyurdu: Balıkesir'de deprem