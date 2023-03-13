Hatay'da korkunç kaza: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 06 CJJ 054 ve 34 FLS 429 plakalı otomobiller Antakya-İskenderun yolu otogar civarında çarpıştı.

Kazada yaralanan bir sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla sahra hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.