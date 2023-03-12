Hatay'da normale dönüşün yolları | İlyas Gümrükçü sordu İTSO Başkanı Levent Yılmaz cevapladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da hayatın normal dönüş süreci için çabalar sürüyor ancak bu denli büyük bir yıkımın ardından şehir kısa sürede toparlanamayacak gibi duruyor. Ulusal Kanal Muhabiri İlyas Gümrükçü İTSO (İskenderun Sanayi ve Ticaret Odası) Başkanı Levent Yılmaz ile şehirdeki son durumu ve şehrin toparlanma sürecini konuştu.

Hatay ve İskenderun'un Türkiye ticaretindeki yeri konusunda konuşan Yılmaz şunları söyledi:

- Hatay Türkiye'nin ticaretinde her zaman ilk 10 içinde alan bir yer olmuştur. Ülke ekonomisine ciddi değer katan illerimizden biri olmuştur. Bir liman şehri. İhracat çok fazla.İhracat dediğimizde bölhemizin okomotif sektörü demir-çelik sektörü ülkemizde üretilen demir çeliğin %55'lik kısmının üçte birlik kısmı bizim bölgemizdeki firmalar tarafından üretilmekte. Bu firmalar hem ülke içerisine hem de dışarısına ürün satıyor.

Hatay'ın Türkiye'nin en çok TIR filosuna sahip illerinden birisi olduğunu söyleyen Yılmaz ilk 3'ün içinde olduklarını söyleyerek "Hatay'ın Suriye ile yapmış olduğu günlük ticaret bizim bölgemizin ekonomisini ayakta tutan bir ticaret bu depremin ardından bu durumda etkilendi." yorumunu yaptı.

'Üretime başlandı mı' sorusuna karşın Yılmaz şu yanıtı verdi: