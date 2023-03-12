Yıldırım Belediyesi'nden konteyner atağı: Ramazan ayına yetişecek

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin ardından tüm ülke seferber olurken, Bursa’nın Yıldırım ilçesi de afet bölgesinin yaralarının sarılması için teyakkuza geçti. Yüzyılın afetinin ardından bölgeye koşan Yıldırım Belediyesi; temel ihtiyaç maddeleriyle dolu onlarca tırı bölgeye göndermişti.

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Türkiye deprem bölgesi için seferber olmuştu işte o seferberlikten kendine pay çıkartan Bursa’nın Yıldırım Belediyesi Konteyner kent çalışmalarını Ramazan ayına yetiştirmek için hızlandırdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de 300 konteynerlik ‘Yıldırım Konteyner Kent’ kurmak için harekete geçen Yıldırım Belediyesi, ilk 102 konteynerin kurulumlarını tamamladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz 300 konteynerlık kent çalışmalarını yerinde inceledi.
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Yüzyılın afetinin ardından bölgeye koşan Yıldırım Belediyesi; temel ihtiyaç maddeleriyle dolu onlarca tırı bölgeye göndermişti.

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