Yeşilköy'deki pasajın kolonlarındaki hasar esnafı tedirgin etti

İki büyük depremin depremin ardından İstanbul'da riskli binalar da dikkat çekiyor. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'ndeki Canik Pasajı'nın kolonlarındaki görüntü, esnafı tedirgin etti.



Pasajın dış cephesindeki demirlerin görünmesi, binanın sağlamlığı konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi. Pasajdaki esnaf, belediye ve dükkan sahiplerinin arasında uzlaşma sağlanırsa sorunun çözüleceğini ifade etti.



Canik Pasajı Yönetim Kurulu Başkanı Mümin Uzun, pasajın sağlam olmadığını iddia ederken, esnaf endişeli olduklarını söyledi. Kolonlordaki hasar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.