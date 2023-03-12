Antakya'da depremzedeler konteynırlara taşınmaya başladı

Hatay Antakya'da depremzedeler çadırlardan konteynırlara taşınmaya başladı. Antakya'da ilk kurulan Büyükdalyan Konteynır kent sorumlu müdürü Barış Körkü, Ulusal Kanal'a depremzedelere verilen hizmeti anlattı.

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Hatay Antakya'da depremzedeler çadırlardan konteynırlara taşınmaya başladı. Antakya'da ilk kurulan Büyükdalyan Konteynır kent sorumlu müdürü Barış Körkü, Ulusal Kanal'a depremzedelere verilen hizmeti anlattı:

-Toplam 928 konteynır kuruldu 909'u vatandaşımız için geri kalanlar idare için her şeyiyle konteynırlarımız kullanıma hazır.
- Konteynır kentimizin içerisinde vatandaşımızın duş alabileceği sıcak suyumuz, termosifonumuz, lavabomuz, klozetlerimiz, koltuklarımız, battaniyelerimiz, yatağımız, vatandaşı kullanacağı buzdolabı, ısıtıcıları var. 8. ve 12. sınıf öğrenciler için DYK kurslarımız parklarımız var. Burada 909 aile yerleşecek 265'i yerleşti şuanda 1200 kişi var toplamda 5000 kişi olacak. Diğer konteynır kentlerinin hemen hemen tamamı hazır bulundu. Önümüzdeki günlerde bir kaç gün içerisinde Hatay'ı kontenynırları hazır olacak. Şu anda Kızılay sabah kahvaltısı ve 2 öğün yemeği belli saatlerde aksatmadan veriyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal marketler var oyun parkları var, bilim tırları var çocuklar istedikleri zaman kullanıyor. 200 metrekare çocuklara oyun alanı kuruyoruz. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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