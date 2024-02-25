Hırsızlık yapmak için açtıkları delik ’pes’ dedirtti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 47 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan bir hırsızlık olayında şahısların, sigaraları çalmak için açtıkları delik 'pes' dedirtti.

Hırsızlık yapmak için açtıkları delik ’pes’ dedirtti

 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’nce kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar aralıksız sürüyor. Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda; 67 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 62 şüpheli şahıs yakalandı. Bu şahıslardan suça karıştığı tespit edilen 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÇALMAK İÇİN CAMA DELİK AÇTILAR

Öte yandan, bazı hırsızlık olayları da güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen bir hırsızlık olayında şahıslar, çalmış oldukları sigaraları çıkarmak için cama delik açtı. Açtıkları delikten sigaraları atan şahıslar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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# kayseri # hırsızlık
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