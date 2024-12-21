Honda ailesinin yeni üyesi: Motosiklet aşığı çift bebeklerine ‘Honda’ adını koydu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, motosiklet tamircisi Muharrem Maden ve eşi Kevser Maden, bebeklerine alışılmadık bir isim vererek dikkatleri üzerine çekti. Çift, üçüncü çocuklarına Japon otomotiv markası Honda’nın kurucusu Soichiro Honda’nın ismini koydu. Ailesinin yeni üyesine “Honda” adı verilirken, bu karar çevrelerinden de ilgiyle karşılandı.

Baba Muharrem Maden, bu sıra dışı ismi vermeye karar vermesinin ardında Japonya’ya olan hayranlığının bulunduğunu ifade etti. 2017 yılında Japonya’yı ziyaret ettiğini ve ülkenin temizliği ve düzenliliğinden çok etkilendiğini belirten Maden, “Japonları çok seviyorum. Honda markasına da hayranım. Oğlum olursa adını Honda koyacağım demiştim, işte o an geldi” dedi.

“İLK BAŞTA ŞAŞIRDILAR AMA ALIŞTILAR”

Anne Kevser Maden, eşinin bu isteğini olumlu karşılamış ve bebeklerinin adını “Honda” koyma konusunda hemfikir olmuşlar. 6 yıldır evli olan çift, Japonlara ve motosiklet markalarına olan sevgilerini dile getirerek, çocuklarına böyle anlamlı bir isim koymak istediklerini belirtti. Kevser Maden, “İlk başta herkes çok şaşırdı, ama zamanla alıştılar” diye konuştu.

Çift, bebeklerine verdikleri bu sıra dışı isimle birlikte, toplumdan aldıkları tepkilerin olumlu olduğunu söyledi. Baba Maden, “İnşallah vatana, millete hayırlı bir evlat olur” diyerek, oğlunun hem ailesi hem de ülkesine faydalı bir birey olmasını temenni etti.