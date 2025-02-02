İçme suyu hattı patladı: Yollar su altında kaldı!

Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Sahil Caddesi'nde, içme suyu isale hattında büyük bir patlama yaşandı. Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları sırasında meydana gelen patlama, bölgedeki yolları su altında bıraktı.

Patlamanın ardından, tazyikli içme suyu metrelerce yükseğe fışkırarak çevreyi adeta bir göle çevirdi. Yolların suyla kaplanması sonucu, bölgedeki trafik akışı da olumsuz etkilendi.

Patlamanın hemen ardından SASKİ ekipleri olay yerine intikal ederek, onarım çalışmalarına başladılar.