İlginç olay! Yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalıştı...

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan’a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Bodrum açıklarında farklı zamanlardaki iki olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen iki ayrı lastik bot durdurularak 41 göçmen ile beraberindeki 27 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.