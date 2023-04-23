İranlılar bayramda Van'a akın etti

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Van'da, İranlı turist hareketliliği yaşanıyor. İranlı turistler, hem konaklama süreleri hem de yaptıkları alışverişle esnafa adeta çifte bayram yaşatıyor.

İranturistler, Ramazan Bayramı tatili için Van’a akın etti.

Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın 24 saat geçişlere açılması ve bayramı tatili nedeniyle Van'da, İranlı turist hareketliliği yaşanıyor.

Arife gününden itibaren kentte bulunan İranlı turistler, kendilerine özel düzenlenen konsere katıldı. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdiler.

Alışveriş merkezlerinde de yoğunluk oluşturan İranlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Öyle ki esnaf adeta çifte bayram yaşıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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