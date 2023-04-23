İBB PKK'lılara sahip çıkan İsveç'in reklamını yaptı

Terör örgütü PKK/YPG'ye açık destek veren İsveç'in, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin panolarında reklamı yapılıyor.

Burası, İstanbul Metrosu'nun en kalabalık duraklarından biri olan Şişhane durağı... Metronun Beyoğlu İstiklal Caddesi çıkışında yer alan İBB'ye ait devasa panolarında İsveç Kültürü ve İsveç firmaları tanıtılıyor.

FETÖ'cü ve PKK'lı teröristlere ev sahipliği yapan İsveç, sık sık Türkiye karşıtı skandallarla gündeme geliyor. Suriye'de ABD güdümündeki PKK/YPG'ye açıktan destek veriyor. Teröristlerle görüşmeler yapıyor, PKK'lıları parlamentolarında ağırlıyor.

Daha geçen günlerde İsveç'in Göteborg şehrinde bayrak direkleri, terör örgütü PKK'nın flamaları ile donatılmıştı.

Geçen aylarda ise, Danimarkalı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç polisinin koruması altında Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, kışkırtma eylemine imza atmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, reklam panolarında İsveç'e alan açması tepki çekti.