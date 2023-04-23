Amasra'ya Rusya'dan turist akını

"Astoria Grande" kruvaziyeri, 553 yolcusuyla Amasra'da demirledi.

Sinop'un ardından 553 yolcu ve 389 kişilik mürettebatıyla Bartın'ın Amasra ilçesine giden gemiyi, Kaymakam Kadir Perçi ve beraberindeki heyet karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça yazılı broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gezilen yerlerden oldu.

Ziyaretçilerden bir kısmı da tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti.

"Astoria Grande" Amasra'ya geçen yıl 9 kez gelmiş ve toplamda 5 bin 183 Rus turist tarihi ilçeyi ziyaret etmişti. Panama bandralı gemi, 2023'ün ilk ziyaretini 385 turist ve 283 personelle 18 Ocak'ta yapmıştı.