Tuzla’da kuşaklar arası bayramlaşma

Tuzla Belediyesi bu kez de bayramda büyüklerle küçükleri bir araya getirdi. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giden 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne giden 3-6 yaş arası minikler ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ne giden lise öğrencileri unutulmaz bir bayram

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Tuzla Yaşlılar Merkezi’nde kuşaklar arası bayramlaşma yaşandı. Tuzlalı minikler ve gençler, 65 yaş üstü büyüklerle bayramlaştı

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giden 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’ne giden 3-6 yaş arası minikler ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’ne giden lise öğrencileri unutulmaz bir bayram yaşattılar.

Tuzlalı minikler ve gençler, Yaşlılar Merkezi’ni ziyaret ederek yaklaşık 50, 65 yaş üstü büyüğün ellerini öptüler. Programda 65 yaş üstü büyükler duygu dolu anlar yaşadılar.

Yaşlılar Merkezi sakinlerinin bayramını kutlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz aslında medeniyet zincirinin halkalarını güçlendirmeye çalışıyoruz.” Dedi

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