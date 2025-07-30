İSKİ duyurdu! İstanbul’da barajlardaki son durum endişe yarattı

İstanbul’da yağışların azalmasıyla barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İSKİ’nin 30 Temmuz verileri, kuraklık endişesini artırdı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İSKİ duyurdu! İstanbul’da barajlardaki son durum endişe yarattı
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İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 53,62'YE GERİLEDİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 30 Temmuz 2025 itibarıyla kentin baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, İstanbul genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 53,62 seviyesinde kaydedildi.

EN DÜŞÜK SEVİYE ISTRANCALAR’DA

Mevcut verilere göre, bazı barajlarda doluluk oranı oldukça düşük seviyelerde bulunuyor. İstrancalar barajı yüzde 32,13 ile en düşük seviyeye sahipken, Alibey Barajı'nda oran yüzde 37,47 olarak ölçüldü. Sazlıdere, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında da yüzde 44 ila 47 arası değişen oranlar gözlemlendi.

YAĞIŞLAR AZALDI, SEVİYELER DÜŞTÜ

Mevsimsel yağışların azalması, İstanbul’un su kaynaklarında düşüşe yol açıyor. Yetkililer, yaz aylarında su tüketiminin arttığına ve mevcut kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.

30 TEMMUZ 2025 İTİBARIYLA BARAJ DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE:

Ömerli: %54,18
Darlık: %64,09
Elmalı: %70,17
Terkos: %57,33
Alibey: %37,47
Büyükçekmece: %51,98
Sazlıdere: %44,79
Istrancalar: %32,13
Kazandere: %44,49
Pabuçdere: %47,21

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