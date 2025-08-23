Isparta’da elektrikler ne zaman gelecek? 24 Ağustos elektrik kesintisi listesi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 24 Ağustos Pazar günü Isparta’nın bazı bölgelerinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Isparta’da 24 Ağustos 2025 Pazar günü planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında şehrin bazı bölgelerinde elektrikleri geçici süreyle kesecek.

MERKEZ – DOĞANCI MAHALLESİ

Kesinti tarihi: 24 Ağustos 2025, 09.00 – 12.00
Etkilenecek yerler: Doğancı Mahallesi 128, 2405, 2404, 2420 sokakları.

MERKEZ – BAĞLAR, GÜLİSTAN VE YEDİŞEHİTLER MAHALLELERİ

Kesinti tarihi: 24 Ağustos 2025, 13.00 – 16.00
Etkilenecek yerler: Bağlar Mahallesi 107. Cadde, 2703, 2710 sokakları; Gülistan Mahallesi 2816 sokak; Yedişehitler Mahallesi 2943, 2946, 2948, 2949 sokakları.

Şirket, kesintilerin iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek bakım çalışmaları nedeniyle yapılacağını açıkladı.

