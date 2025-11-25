Isparta’daki Gözet Seyir Tepesi, Beyşehir yürüyüş ekibinin yeni rotası oldu
Isparta’daki Gözet Seyir Tepesi, Beyşehir Doğa Yürüyüşü ekibini ağırladı. Manzaraya hayran kalan ekip, bölgeyi yeni rotasına ekledi.
HABER-KAMERA: MEHMET GARİP
Isparta’nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Gedikli Köyü, Beyşehir Doğa Yürüyüşü ekibini Gözet Seyir Tepesi’nde misafir etti. Sedir ormanlarının içinden geçen yürüyüş rotası, Beyşehir Gölü ve Mada Adası manzarasıyla katılımcıların büyük beğenisini topladı.
Yürüyüş, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Beyşehir Doğa Yürüyüşü ekibinden Mustafa Uludağ anısına düzenlendi. Uludağ’ın Gedikli köyündeki yakınları, misafirlere gözleme ve çay ikramında bulunarak ekibi ağırladı.
Bölgenin doğal zenginliğinden etkilenen yürüyüşçüler, Gözet Seyir Tepesi’ni bundan sonraki etkinliklerde kullanacakları yeni rotalar arasına ekleme kararı aldı.
