İstanbul Boğazı’nda gemiler durdu

Ulaştırma, Altyapı ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu kararın nedeni olarak birbirine dolanan balıkçı ağları gösterildi. Bakanlık açıklamasında, olayın detaylarına yer verildi ve boğazdaki deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler aktarıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.”