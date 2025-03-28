İstanbul Boğazı’nda şok! denizden peş peşe 2 ceset çıkarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan alınan 26 yaşındaki Murat Şahin ve 30 yaşındaki Onur Ödem’in cesetleri, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı sahilinde meydana geldi. Boğazda tekneyle balık avlayan bir vatandaş, suyun yüzeyinde hareketsiz bir beden olduğunu fark etti. Durumu hemen ekiplere bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, cesedi denizden çıkararak bota aldı ve kıyıya getirdi. Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin Murat Şahin olduğu tespit edildi. Şahin'in vücudunda herhangi bir darp veya morluk izine rastlanmadı.

İlk olaydan yaklaşık 2 saat sonra, aynı bölgede bir kişinin daha deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde durduğunu fark eden vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine tekrar yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, ikinci cesedi bota alarak kıyıya çıkardı. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 30 yaşındaki Onur Ödem olduğu belirlendi.

Her iki cansız beden, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis ekipleri, ölümlerin sebebini araştırmak ve olayın arka planını aydınlatmak için geniş çaplı inceleme başlattı.