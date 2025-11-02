İstanbul Kartal’da panik anları! Kolonlarda çatlak oluştu

İstanbul Kartal’da 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Bina tahliye edilerek mühürlendi, sokak güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.

İstanbul’un Kartal ilçesinde, Yukarı Mahalle Doğan Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştu.

17 dairenin bulunduğu binada oturan vatandaşlar, sabah saatlerinde fark ettikleri çatlaklar üzerine durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina ve çevresinde güvenlik önlemi alarak tahliye işlemini gerçekleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Güvenlik gerekçesiyle sokağa şerit çekilerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Binalardan birindeki çatlaklar, günün aydınlanmasıyla birlikte daha net şekilde görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

kolon Kartal
