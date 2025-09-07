İstanbul Valiliği açıkladı: 6 ilçede miting ve eylemler yasaklandı

İstanbul Valiliği, kentte bazı ilçelerde miting ve eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde her türlü miting, basın açıklaması, açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. organizasyonlar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddelerinden doğan yükümlülükler gereği, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’dan 10 Eylül 2025 günü saat 23.59’a kadar yasaklanmıştır.”