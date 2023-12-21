İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 13 Şüpheli Yakalandı

Yurt içinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonunda, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen 2 doçent ile 1 astsubayın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Çalışmada, "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen zanlıların, örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri ve güncel yapılanma içerisinde de aktif rol aldıkları belirlendi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.