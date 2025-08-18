İstanbul’da kan donduran cinayet: Genç kadın satırla öldürüldü
İstanbul Ümraniye’de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.
Olay, Ümraniye Aytaşı Sokak’ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla 1992 doğumlu Özbekistan uyruklu genç kadına saldırdı. Boğazı kesilen kadın ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI
Cinayetin ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokakta bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelinin ormanlık alana doğru kaçtığı yönünde ihbar geldi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, zanlının izini sürmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı