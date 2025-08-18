İstanbul’da kan donduran cinayet: Genç kadın satırla öldürüldü

İstanbul Ümraniye’de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da kan donduran cinayet: Genç kadın satırla öldürüldü
Yayınlanma: Güncellenme:

Olay, Ümraniye Aytaşı Sokak’ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla 1992 doğumlu Özbekistan uyruklu genç kadına saldırdı. Boğazı kesilen kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATTI

Cinayetin ardından saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Sokakta bulunan güvenlik kameraları incelemeye alınırken, şüphelinin ormanlık alana doğru kaçtığı yönünde ihbar geldi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, zanlının izini sürmek için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kadın cinayeti ümraniye
