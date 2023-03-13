İstanbul'da silah ticareti yapan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih'te silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik istihbari çalışmalar sonucu ruhsatsız silah alan, satan ve sevkini gerçekleştiren zanlılar olduğunu belirledi.

Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Beyoğlu'nda takibe aldı.

Ekipler, Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otoparka giren araçtaki E.Ö, D.D, M.A.K. ve D.P'yi gözaltına aldı.

Araç ve otopark ofisinde yapılan aramalarda, 306 silah sürgüsü, 242 silah kabzası, farklı çaplarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 25 farklı silaha ait tabanca iğne ve yayları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "6136 Sayılı Kanuna muhalefet" ve "silah imal ve ticareti" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# silahlar # silah # yasa dışı silah ticareti # silah ticareti

Benzer Videolar

İstanbul'da terör operasyonu İstanbul'da terör operasyonu
Hatay'da korkunç kaza Hatay'da korkunç kaza
''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor ''İlk iş yerim'' kura çekimi 12 ilde başlıyor
Esnaf için "Prefabrik çarşı" kuruluyor Esnaf için "Prefabrik çarşı" kuruluyor
Karabük'te korkutan yangın Karabük'te korkutan yangın
Samandağ çiftçisine su yok Samandağ çiftçisine su yok
Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü Of'ta çıkan yangın lodosla büyüdü
Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı Komandolar Adıyaman'dan ayrıldı
Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı Kahraman Tazeoğlu gördüklerini anlattı
Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı Mehmet Akif Ersoy yurdun dört bir yanında anıldı
"Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti" "Coğrafyamızdaki oyunları çöpe atma vakti"
"Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde" "Üretim yarıya yarıya düşme tehlikesinde"
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (13 MART 2023)
3 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
4 Trabzon'da örtü yangını
5 İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor