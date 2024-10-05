İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 47 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 47 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 47 şüpheli yakalandı - Resim : 1

Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da belirlenen adreslere ekipler tarafndan eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polisleri, operasyon düzenlenen adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı, bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.

Operasyonda 47 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon! 47 şüpheli yakalandı - Resim : 2

Zanlıların adres ve araçlarındaki aramalarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 87 mermi, 2 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 69 bin 895 lira ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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