İstanbul'un 8 ilçesinde faaliyet gösteren gruba sahte alkol baskını
İstanbul'da 8 ilçedeki iş yerlerine yapılan baskıda 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Toplamda son dönemde 11 kişi sahte alkoldan dolayı tutuklanmış oldu.
İstanbul’da sahte alkol ticareti yaparak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2’si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sahte içki zehirlenmeleri sonucu hayatını kaybeden kişilere sahte alkol sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adalar, Avcılar, Bağcılar, Esenyurt, Bahçelievler, Bakırköy, Fatih ve Başakşehir ilçelerinde faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan baskınlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu operasyonla birlikte İstanbul’da sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik çalışmalarda tutuklananların sayısı 11’e yükseldi.
Yetkililer, sahte alkol üretimi ve ticaretine karşı denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı