İzmir Bayraklı’da silahlı dehşet: Eşini vurup rehin alan kişi böyle ikna edildi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, C.U. (40) ile eşi Ç.U. (31), Dr. Ekrem Akurgal Parkı yakınlarında araçla seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında C.U., yanındaki tabancayla eşinin bacağına ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisleri gören C.U., eşini tabancayla rehin aldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, şüpheliyi ikna etmek için uzun süre uğraştı. C.U. bu sırada tabancasıyla bacağına ateş ederek kendisini de yaraladı. Daha sonra polislerin ikna çabasıyla silahını bırakarak teslim oldu.

Yaralanan Ç.U. Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne, C.U. ise Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, C.U.’nun eşinin ve kendi kafasına silah doğrulttuğu, bacağına ateş ederek kendisini yaraladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.