İzmir Bornova’da başlayan orman yangını Buca’ya kadar ulaştı!

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Buca’ya sıçradı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Temmuz ayında Buca’da üçüncü kez yangın çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İzmir Bornova’da başlayan orman yangını Buca’ya kadar ulaştı!
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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Buca ilçesine sıçradı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Gökdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

4 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale başlatıldı.

Alevler, kısa sürede büyüyerek Buca sınırlarına geçti. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

BUCA'DA TEMMUZ AYINDA ÜÇÜNCÜ YANGIN

Buca'da Temmuz ayı içinde üçüncü kez orman yangını meydana geldi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

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