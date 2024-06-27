İzmir'de ekmek kaç lira oldu

İzmir'de ekmek kaç lira oldu sorusu İzmir Ticaret Odası'nın yaptığı zam sonrasında İzmirlilerin merak konusu haline geldi. İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı...

İzmir'de ekmek kaç lira oldu
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Yapılan son zamdan sonra İzmirliler İzmir'de ekmek kaç lira oldu sorusunun yanıtını merak ediyordu.  İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi.

İZMİR'DE EKMEK KAÇ LİRA

İZMİR'DE EKMEK KAÇ LİRA

Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi. 31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu. 1 Temmuz'dan sonra ise ise İzmir'de ekmek 10 lira olacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# izmir # ekmek
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