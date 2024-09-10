İzmir'de işçilere 9 Eylül yasağı

İzmir’de AK Partili Menemen Belediyesinde 27 Mayıs günü işten çıkarılan işçilerin mücadelesi sürüyor. Yaz boyu belediye önünde hakları için nöbet tutan işçiler, bu kez de 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu etkinliklerine alınmadılar.

Barış Dikmen Barış Dikmen
İzmir'de işçilere 9 Eylül yasağı
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108 gündür haklarını alabilmek için belediye önünde nöbet tutan işten çıkarılan Menemen Belediye emekçilerine 9 Eylül yasağı geldi.

Cumhuriyet Meydanında yapılan “9 Eylül İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşu” törenlere işçiler alınmadı.

İzmir’in Menemen ilçesinde AK Partili belediye başkanı 27 Mayıs günü 350 den fazla işçiyi işlerinden etti. Bir kısmı geri döndü, bir kısmı hala işinin başına geçemedi.

Bütün yaz belediye önünde eylem yapan işçiler, bugüne kadar muhatap bulamadığı gibi, polis müdahalesiyle de baskı altına alındı.

İşçiler, 7 Eylül'de yapılan 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali öncesinde de gözaltına alınmıştı.

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